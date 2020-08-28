28 августа христиане восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Христиане восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Первой Пречистой.

Успение — один из древнейших и величайших христианских праздников и посвящён он Богородице — Матери Иисуса Христа. Этот день ещё называют Богородичной Пасхой, или «летней Пасхой» и ему предшествует строгий двухнедельный пост. Как всеобщий праздник установлен с 582 года.

Церковь называет смерть Богородицы сном, успением, потому что Она первой среди людей стала бессмертной и душой, и телом. Согласно церковному преданию, после вознесения Иисуса Христа Богоматерь жила в доме апостола Иоанна Богослова, как и повелел Иисус. Она разделяла с апостолами их ежедневную работу в проповеди христианства, постоянно молилась и горячо стремилась находиться со Своим Сыном. О приближении кончины Ей возвестил за 3 дня до этого события архангел Гавриил. После успения Богородицы апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме для Её погребения. Отсутствовал только апостол Фома. Когда же он попал в Иерусалим и выразил желание попрощаться с телом Девы Марии, пещера, где она была похоронена, оказалась пустой — Богородицу воскресил Христос и вознёс на небо.

Смысл этого праздника заключается в том, что Богоматерь, находясь рядом с Христом на небе, не оставляет живых на земле христиан, непрерывно молясь за них и за весь мир. Во многих храмах существует традиция совершения обряда погребения Плащаницы Богородицы, когда для поклонения верующим выносится Плащаница — икона на украшенной полотняной основе, на которой изображена лежащая в гробу Богородица. С особыми песнопениями Плащаницу обносят вокруг храма крестным ходом.

Для украинцев Богородица издавна была Первой заступницей и Помощницей, Пречистой Владычицей. Именно к ней обращались при любой необходимости, особенно в ситуации полной безысходности — особенно украинские женщины и монахи. Богородице посвящали иконы, строили в её честь храмы.

С Успения лето поворачивает на осень; начинается «молодое» бабье лето, которое длится до 11 сентября. Если в это время будет хорошая погода, то «старое» бабье лето (после 11-12 сентября) будет ненастным. Это время, когда полностью заканчивали жатву и готовились встречать осень. Для тех, кто до сих пор не успел собрать хлеб, устраивали коллективную братчину. С Успения начинали сеять во всех зонах Украины. Хозяева, размяв колоски с обжиночных венков и «Спасовых бород» — оставленных в конце поля обрядовых стеблей, — перед посевом говорили: «Роди, Боже, и благослови!».

А ещё с сегодняшнего дня уже можно было начинать смотрины. Считалось хорошим признаком, когда к девушке приходили сваты именно между первой и второй Пречистыми. Свадьба же в старину игралась только после Покрова.

Как информировала Одесса News, 29 августа — Третий Спас. Наши предки в этот день пекли хлеб, собирали поспевшие орехи и торговали на ярмарках льняным полотном. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — на зелёных горах холсты продают».