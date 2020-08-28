В Корее приказали стрелять на границе в любого, чтобы не проник коронавирус

Правительство КНДР усилило контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого, кто приблизится к границе на расстояние одного километра, с целью предотвращения проникновения на территорию страны коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на радио RFA.

«Полиция города Хверен направила экстренное сообщение от Министерства социальной защиты, указав, что убьют всех, кто находится в пределах километра от северокорейско-китайской границы, независимо от причины пребывания», — говорится в сообщении.



Постановление вступило в силу с 26 августа и будет действовать вдоль всей границы между КНДР и Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тыс. км, до окончания пандемии коронавируса.

Также сообщается, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны. Военным сообщили, что они не будут нести ответственность за расстрел.

Кстати. Полгода назад Северная Корея закрыла границы и изолировалась от мира. Правительство страны утверждает, что у них не было случаев заражения вирусом, однако аналитики считают это маловероятным.

Как сообщает worldometers, всего в мире больны коронавирусом 24 635 518 человек (+279 834 за сутки), умерли 835 679 (+5 548), выздоровели 17 096 659 пациентов (+207 457).

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина занимает 27-ю позицию.

Как сообщала Одесса News, в Соединённых Штатах Америки зарегистрировали более 6 миллионов случаев COVID-19.