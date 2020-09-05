COVID-19 в Одесской области: за сутки 4 смерти, 222 инфицированных, вспышка на ОПЗ

4 человека умерли вчера в Одесской области от коронавируса. Всего летальных случаев зафиксировано 122.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 5 сентября лабораторно подтверждено 8 260 случаев COVID-19, из них за сутки — 222.

Выздоровели 2 025 пациентов, за последние сутки 116 выздоровевших.

Сейчас болеют 6 113 пациентов.

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) в городе Южный Одесской области.

Об этом, как передаёт издание Yuzhny.info, сообщил главный врач местной горбольницы Роман Лиманский.

В Южном также подтвердился 1 случай заражения коронавирусом в порту города, 5 — в частном порту «Трансинвестсервис» (ТИС), 4 — на предприятии «Дельта Вилмар» и 3 — в других местных частных компаниях. Кроме того, заболели 5 южненцев, работающих в настоящее время в Одессе. Среди больных также сотрудница аппарата и депутат горсовета.

Главврач сообщил, что Южненская городская больница определена приказом Минздрава Украины инфекционным госпиталем на 46 коек.

«В стационарных отделениях больницы работают 11 врачей и 64 медсестры. В первую очередь оказывать медицинскую помощь будут эти врачи. Если у населения будет такое пренебрежительное отношение к использованию средств индивидуальной защиты и к дезинфекции, то наша больница «ляжет» вместе с врачами на протяжении первой же недели. Я не хочу никого пугать, а рассказываю реальную ситуацию, которая может случиться. Южненская больница будет преобразована в инфекционный госпиталь в том случае, когда на 75% будут заполнены те медучреждения Одессы, которые на сегодняшний день принимают пациентов с COVID-19», — отметил медик.

Как сообщала Одесса News, с 7 сентября к «красной» эпидемической зоне, кроме городов Измаил и Беляевка, будет отнесён также Болградский район Одесской области.