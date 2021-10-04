На прошедшей неделе в Одессе родились 210 детишек

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайт города.

Отмечается, что численное преимущество на прошлой неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 113 – на 16 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 97 маленьких одесситок.

«Первенство по количеству принятых родов на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 65 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.

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