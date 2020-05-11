Авось пронесёт: в Украине сегодня 15 648 больных коронавирусом, умерших — 408

В Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Болезнь подтверждено в 1 083 детей и 3 026 медиков, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.
«На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2 479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 894 человека, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 207 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков», — сообщает ЦОЗ.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем, 3 288 пациентов уже выздоровели, в частности, 824 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 553 (309 выздоровели)
- Волынская обл. — 482 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 731 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. — 523 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 730 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. — 329 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1126 (289 выздоровели)
- г. Киев — 1871 (138 выздоровели)
- Киевская обл. — 1000 (168 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 420 (242 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. — 798 (157 выздоровели)
- Николаевская обл. — 223 (49 выздоровели)
- Одесская обл. — 646 (35 выздоровели)
- Полтавская обл. — 247 (108 выздоровели)
- Ровенская обл. — 978 (149 выздоровели)
- Сумская обл. — 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1018 (337 выздоровели)
- Харьковская обл. — 595 (73 выздоровели)
- Херсонская обл. — 161 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 178 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. — 342 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2324 (359 выздоровели)
- Черниговская обл. — 77 (15 выздоровели).
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, количество госпитализированных больных COVID-19 по стране не превышает 15% от общего количества заражённых коронавирусом.
Как сообщала Одесса News, на 7.30 утра 11 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 4 180 923, умерших — 283 868 человек.
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