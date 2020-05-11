Авось пронесёт: в Украине сегодня 15 648 больных коронавирусом, умерших — 408

В Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Болезнь подтверждено в 1 083 детей и 3 026 медиков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2 479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 894 человека, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 207 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков», — сообщает ЦОЗ.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 3 288 пациентов уже выздоровели, в частности, 824 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 553 (309 выздоровели)

Волынская обл. — 482 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 731 (75 выздоровели)

Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. — 523 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. — 730 (99 выздоровели)

Запорожская обл. — 329 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1126 (289 выздоровели)

(289 выздоровели) г. Киев — 1871 (138 выздоровели)

(138 выздоровели) Киевская обл. — 1000 (168 выздоровели)

Кировоградская обл. — 420 (242 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. — 798 (157 выздоровели)

Николаевская обл. — 223 (49 выздоровели)

Одесская обл. — 646 (35 выздоровели)

Полтавская обл. — 247 (108 выздоровели)

Ровенская обл. — 978 (149 выздоровели)

Сумская обл. — 154 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1018 (337 выздоровели)

Харьковская обл. — 595 (73 выздоровели)

Херсонская обл. — 161 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 178 (53 выздоровели)

Черкасская обл. — 342 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2324 (359 выздоровели)

(359 выздоровели) Черниговская обл. — 77 (15 выздоровели).

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, количество госпитализированных больных COVID-19 по стране не превышает 15% от общего количества заражённых коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, на 7.30 утра 11 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 4 180 923, умерших — 283 868 человек.

На фото Odessa Online беззаботно отдыхающие в воскресный день одесситы.