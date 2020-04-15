В Швеции переоборудуют ледовую арену под морг, в Турции запретили заход судов

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Стокгольме (Швеция) переоборудуют ледовую арену в морг, в Великобритании медикам предоставляют стадион «Тоттенхэм», в порты Турции запретили заход иностранных судов.

Так реагируют власти разных стран на вызовы, которые беспокоят весь мир.

На 8.00 утра 15 апреля в мире заболели коронавирусом 1 999 994 человека (увеличение за сутки на 74 750), умерло — 126 753. За сутки в мире от этой болезни умерло 7 052 человека.

Такую статистику приводит Worldometer.

Наибольшее количество умерших в США — 26 064 человека, в Италии — 21 067 и в Испании — 18 255. Более чем по 12 тысяч умерших в Великобритании и Франции.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 43-е место. Вчера, 14 апреля, была на 45-ом.

Для такого количества умерших в моргах не хватает мест, поэтому, например, в Стокгольме переоборудуют под морг на время пандемии COVID-19 ледовую арену «Мелархойден», где тренировалась молодёжная команда «Юргордена».



«Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, мы можем также дополнительно изыскать места для 500-700 погибших, — приводит HocheyNews слова шведского чиновника Йоакима Ярнрида. — Мы уже связались с администрацией кладбищ и руководством Стокгольма на случай использования ледовых дворцов спорта в качестве моргов. Очень жаль, что так происходит, но для нас важно достойно обращаться с умершими».

На данный момент в Швеции зарегистрировано 11 445 больных, 1033 умерших.

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» окажет помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт tottenhamhotspur.com, лондонская команда выделила медикам свою арену «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и разрешила пользоваться её инфраструктурой. В офисах стадиона расположились мобильные лаборатории тестирования сотрудников службы здравоохранения и членов их семей на коронавирус.

Кроме того, сам стадион был переоборудован для размещения женских амбулаторных служб больницы Северного Мидлсекса, что позволило больнице принимать большее количество пациентов с подозрением на COVID-19.

А в Турции ужесточили ограничения для захода иностранных кораблей в свои порты, в частности, введён обязательный санитарный контроль до захода в порт.

«Вводится запрет контактировать с любыми судами, которые невозможно проконтролировать», — указано в циркуляре, который был разослан в губернаторства 28 провинций, имеющих выход к морю.

Введённые ограничения, в частности, предусматривают тестирование экипажей кораблей. Весь персонал, осуществляющий проверку, должен быть защищён спецсредствами для предотвращения инфицирования.

По последним данным, за сутки в Турции были обнаружено 4093 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 98 человек, всего — 1296.

Как сообщала Одесса News, во Франции карантин, введённый до 15 апреля, продлили до 11 мая.