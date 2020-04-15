За последние сутки в Украине 10 человек умерли от COVID-19

По состоянию на 9.30 утра 15 апреля в Украине подтверждено 108 летальных исходов от заболевания коронавирусом, что на 10 больше, чем на это же время 14 апреля.

Подтверждено 3764 случая COVID-19 (+392 за сутки).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

«Всего в Украине исследовано 39 084 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в сообщении.

Приводится такая статистика в разрезе регионов:

Винницкая обл. — 241 случай (12 выздоровели)

Волынская обл. — 100 случаев (3 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 74 случая (8 выздоровели)

Донецкая обл. — 12 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. — 130 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 110 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. — 99 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 356 случаев (18 выздоровели)

— 356 случаев (18 выздоровели) г. Киев — 612 случаев

— 612 случаев Киевская обл. — 230 случаев (12 выздоровели)

Кировоградская обл. — 192 случая

Львовская обл. — 152 случая (6 выздоровели)

Луганская обл. — 4 случая

Николаевская обл. — 14 случаев

Одесская обл. — 70 случаев

Полтавская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)

Ровенская обл. — 173 случая (8 выздоровели)

Сумская обл. — 77 случаев (2 выздоровели)

Тернопольская обл. — 287 случаев (15 выздоровели)

Харьковская обл. — 25 случаев (1 выздоровел)

Херсонская обл. — 41 случай (1 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 34 случая (3 выздоровели)

Черкасская обл. — 105 случаев (4 выздоровели)

Черновицкая обл. — 589 случаев (21 выздоровел)

— 589 случаев (21 выздоровел) Черниговская обл. — 10 случаев.



На амбулаторном лечении находятся 2 145 пациентов. Всего госпитализированы 1 368 человек, из них 59 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 143 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 43-е место по количеству заболевших COVID-19.