За последние сутки в Украине 10 человек умерли от COVID-19

По состоянию на 9.30 утра 15 апреля в Украине подтверждено 108 летальных исходов от заболевания коронавирусом, что на 10 больше, чем на это же время 14 апреля.
Подтверждено 3764 случая COVID-19 (+392 за сутки).
Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
«Всего в Украине исследовано 39 084 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в сообщении.
Приводится такая статистика в разрезе регионов:
- Винницкая обл. — 241 случай (12 выздоровели)
- Волынская обл. — 100 случаев (3 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 74 случая (8 выздоровели)
- Донецкая обл. — 12 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. — 130 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 110 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. — 99 случаев (12 выздоровели)
- Ивано-Франковская область — 356 случаев (18 выздоровели)
- г. Киев — 612 случаев
- Киевская обл. — 230 случаев (12 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 192 случая
- Львовская обл. — 152 случая (6 выздоровели)
- Луганская обл. — 4 случая
- Николаевская обл. — 14 случаев
- Одесская обл. — 70 случаев
- Полтавская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)
- Ровенская обл. — 173 случая (8 выздоровели)
- Сумская обл. — 77 случаев (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 287 случаев (15 выздоровели)
- Харьковская обл. — 25 случаев (1 выздоровел)
- Херсонская обл. — 41 случай (1 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 34 случая (3 выздоровели)
- Черкасская обл. — 105 случаев (4 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 589 случаев (21 выздоровел)
- Черниговская обл. — 10 случаев.
На амбулаторном лечении находятся 2 145 пациентов. Всего госпитализированы 1 368 человек, из них 59 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 143 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщала Одесса News, Украина занимает 43-е место по количеству заболевших COVID-19.