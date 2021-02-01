COVID-19 в Украине: 2030 заболеваний за сутки, 61 смерть

В Украине по состоянию на 1 февраля лабораторно подтверждены 1 221 485 случаев коронавируса, из них за минувшие сутки 2 030 новых.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребёнок и 65 медработников«, — отметил он.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1 103 человека; летальных исходов — 61; выздоровели — 5 131 пациент; тестировано — 12 825 (в том числе методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).
За всё время пандемии в Украине заболело — 1 221 485 человек; выздоровели — 1 023 915; летальных исходов — 22 768; проведённых ПЦР-тестов — 6 257 875.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297) и Киеве (160).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 160 случаев;
- Винницкая область — 79 случаев;
- Волынская область — 59 случаев;
- Днепропетровская область — 76 случаев;
- Донецкая область — 62 случая;
- Житомирская область — 102 случая;
- Закарпатская область — 127 случаев;
- Запорожская область — 87 случаев;
- Ивано-Франковская область — 297 случаев;
- Киевская область — 100 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 20 случаев;
- Львовская область — 146 случаев;
- Николаевская область — 152 случая;
- Одесская область — 71 случай;
- Полтавская область — 56 случаев;
- Ривненская область — 27 случаев;
- Сумская область — 61 случай;
- Тернопольская область — 85 случаев;
- Харьковская область — 36 случая;
- Херсонская область — 20 случаев;
- Хмельницкая область — 3 случая;
- Черкасская область — 40 случаев;
- Черновицкая область — 124 случая;
- Черниговская область — 37 случаев.
Как сообщала Одесса News, 79 летальных, 3 177 случаев коронавирусной болезни COVID-19 было зафиксировано в Украине за предыдущие сутки (по состоянию на 31 января).
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