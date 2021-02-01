COVID-19 в Украине: 2030 заболеваний за сутки, 61 смерть

В Украине по состоянию на 1 февраля лабораторно подтверждены 1 221 485 случаев коронавируса, из них за минувшие сутки 2 030 новых.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 февраля 2021 года. В частности, заболели 71 ребёнок и 65 медработников«, — отметил он.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1 103 человека; летальных исходов — 61; выздоровели — 5 131 пациент; тестировано — 12 825 (в том числе методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).

За всё время пандемии в Украине заболело — 1 221 485 человек; выздоровели — 1 023 915; летальных исходов — 22 768; проведённых ПЦР-тестов — 6 257 875.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297) и Киеве (160).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 160 случаев;

Винницкая область — 79 случаев;

Волынская область — 59 случаев;

Днепропетровская область — 76 случаев;

Донецкая область — 62 случая;

Житомирская область — 102 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 87 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область — 100 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 146 случаев;

Николаевская область — 152 случая;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 56 случаев;

Ривненская область — 27 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 85 случаев;

Харьковская область — 36 случая;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черкасская область — 40 случаев;

Черновицкая область — 124 случая;

Черниговская область — 37 случаев.

Как сообщала Одесса News, 79 летальных, 3 177 случаев коронавирусной болезни COVID-19 было зафиксировано в Украине за предыдущие сутки (по состоянию на 31 января).

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