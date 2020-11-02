В Англии вводится строжайший карантин, в Австрии — локдаун, Беларусь закрыла границы

В Европе вновь началась активная фаза распространения эпидемии коронавируса.

Так, в Англии с 5 ноября вводят четырёхнедельный строгий карантин на фоне увеличения количества инфицированных Covid-19, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Ограничения касаются только Англии. Остальная часть Великобритании самостоятельно будет определять меры борьбы с коронавирусом. Будут закрыты рестораны, пабы и учреждения отдыха, также запрещается работа магазинов, кроме продающих товары первой необходимости.

Людям рекомендовали, по возможности, оставаться дома, выходить из своих домов для обучения, получения медицинской помощи, для покупки необходимых товаров и для работы, если работать удалённо нет возможности.

В отличие от локдауна, действовавшего в Британии в марте, школы и университеты будут работать.

В Австрии с 3 ноября начинает действовать второй с начала пандемии локдаун по той же причине — из-за роста заражений коронавирусом.

«Как и весной, надо будет отказаться от многих важных для нас сфер», — заявил в Вене в субботу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, будет запрещено проводить культурные и спортивные мероприятия (за исключением профессионального спорта), а также меры в сфере досуга. Со вторника прекращают приём туристов заведения гостиничной сферы, хотя они смогут размещать прибывающих в командировку. До конца ноября не будут работать предприятия общественного питания: рестораны, бары и кафе смогут предоставлять только услуги доставки.

Ограничивается выход из дома с 20.00 до 06.00. Выходить можно будет по работе, чтобы помочь другим людям, для покупки продуктов или лекарств, а также для пробежки, прогулки или выгула собаки. «Де-факто это означает, что нельзя будет ходить в гости — выходить из собственного дома в период времени между 20.00 и 06.00 для встречи с другими людьми. Это нужно, поскольку часто именно вечером были разные встречи, вечеринки в частной сфере, что приводило к увеличению числа инфицированных», — заявил Курц.

Новые ограничения также предусматривают перевод на дистанционное обучение учащихся старших классов и студентов вузов. Младшие и средние классы продолжат обучение, также будут работать детсады. До 30 ноября закрываются театры, оперы и концертные залы — разрешены только репетиции и выступления без аудитории в профессиональных целях. Также не будут работать кинотеатры, фитнес-залы и бассейны.

Зато австрийское правительство заявило об отдельном пакете финансовой помощи всем заведениям, которых затронут новые ограничения: им будет компенсировано 80% оборота из расчёта их прибыли за ноябрь 2019 года.

По сообщению белорусского информационного агентства БЕЛТА, с 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь «в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19».

Ограничения не касаются граждан РФ, следующих транзитом через Беларусь в Россию, а также иностранцев, следующих транзитом через Беларусь в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощённом проезде участка автодороги Славутич — Чернобыльская АЭС. На прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск» также не распространяется данное ограничение.

По данным Worldometer, на 2 ноября в мире зарегистрировано 46 834 629 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 205 437 летальных, выздоровели 33 762 232.

Среди стран-лидеров — США, Индия и Бразилия.

Великобритания занимает 9 место среди 215 государств, в которых свирепствует коронавирус, Австрия — на 47-м, Беларусь — 51-м, Украина занимает 21-е место.

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