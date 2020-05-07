Количество заболевших COVID-19 на планете доходит до 4 миллионов человек

На 8.00 утра 7 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 3 822 989 (+95 089 за сутки), умерших — 265 084 (+6 741) человек.

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 74 807 (+2 536), в Великобритании — 30 076 (+649), в Италии — 29684 (+369), в Испании — 25 857 (+244), Франции — 25 809 (+278).

Украина занимает 35-место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

В США не на шутку встревожены размахом захватившей страну пандемии. Впервые за 115-летнюю историю метро в Нью-Йорке подземка была принудительно закрыта на плановое обслуживание с целью проведения дезинфекции от коронавируса, о чём сообщил центральный американский телеканал CNN.

«Чрезвычайные времена требуют проведения чрезвычайных мер», — заявили власти Нью-Йорка.

Работа метро Нью-Йорка частично прерывалась и раньше, однако из-за погодных условий, не в плановом порядке. В частности, это случилось в 2011 году, когда бушевал ураган Ирен, в 2012-м из-за урагана Сэнди, а также зимой 2015 года, когда город охватила метель. При этом прекращалась лишь перевозка пассажиров, технические поезда продолжали ходить.

Для того, чтобы город не охватил транспортный коллапс, транспортное управление запустило дополнительные автобусы на внутренние маршруты.

Правительство Японии намерено продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации, объявленного по всей стране из-за эпидемии COVID-19, до 31 мая, информирует на NHK. Это обусловлено тем, что система здравоохранения Японии продолжает работать с большим напряжением — несмотря на снижение суточных показателей новых случаев заражения.

Зато в Австралии и некоторых странах Европы постепенно ослабляют карантин.

Так, по сообщению Укринформа со ссылкой на dpa, на фоне уменьшения числа новых случаев COVID-19 на территории страны, в столице Австралии — Сиднее — разрешили жителям ходить в гости, при этом максимальный состав гостей — двое взрослых и их дети; пикники и поездки на выходные на расстояние до 50 км от места жительства; национальные парки, пляжи и бизнес-центры открыты для посещений.

В Сербии 6 мая отменили чрезвычайное положение. В этой стране ограничительные меры были самыми жёсткими в мире, сообщает портал Južne vesti. В стране автобусы и железная дорога возобновили работу. В то же время пассажиры вынуждены будут носить маски. Торговые центры, кафе и рестораны также открыли.

В Хорватии с 4 мая началась вторая фаза ослабления карантина — открылись детские и спортивные площадки, клиники, парикмахерские, косметические салоны, возобновлено богослужение в церквях. Однако, меры социальной дистанции и защиты остаются обязательными, написал в Twitter Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Как сообщала Одесса News, в Португалии с 4 мая возобновлена работа коммерческих заведений площадью до 200 кв.м. — малых уличных торговых точек, книжных магазинов, одежды и обуви, парикмахерских и автосалонов.

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