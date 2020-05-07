Старейшему практикующему врачу Одессы исполнилось 102 года

Заслуженный врач Украины, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, врач-дерматолог КП «Одесфарм», врач высшей категории Пётр Асланович Петросян получает поздравления со 102-м днём рождения.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Доктор Петросян — гордость здравоохранения Одессы и известен далеко за пределами нашего города. Пётр Асланович является старейшим работающим врачом Одессы и старейшим врачом-дерматологом в Украине», — говорится в сообщении.

Пётр Петросян родился в 1918 году. В 1942 году окончил Азербайджанский мединститут, имеет высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология».

Пётр Асланович был участником боевых действий на фронтах войны на должности старшего врача авиаполка, воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Был ранен. Награждён многочисленными орденами и медалями. Полковник медицинской службы в отставке.

Пётр Асланович Петросян является автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. В 1976 году ему присвоено звание «Заслуженный врач Украины». В медицинском центре по ул. Жуковского Пётр Петросян проработал 37 лет, а общий трудовой стаж медика превышает 78 лет.