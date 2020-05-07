Шмыгаль: Массовых мероприятий 9 мая не будет

В Украине массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая из-за карантинных ограничений проводиться не будут.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщил Укринформ.

«В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливаться для того, чтобы не подвергать опасности наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий», — сказал Шмыгаль.

Он призвал председателей областных государственных администраций организовать индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны на местах.

Как сообщала Одесса News, Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность отмены военного парада ко Дню Победы.