Задолженность по уплате комуслуг не повлияет на начисление субсидий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что субсидий не лишат пенсионеров, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина.

Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает Укринформ.

«Если у них возникнет задолженность, у них никто не заберёт субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку — ред.), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте такие очереди», — сказала Лазебная.

Как подчеркнула Лазебная, если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, детям или внукам, или совершить платёж онлайн.

Министр социальной политики также отметила, что в апреле правительство планирует выдать единовременную помощь по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия менее 5 тысяч. По тысяче также получат лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, инвалиды с детства, добавила она, заверив при этом, что с 1 мая Кабмин проиндексирует все пенсии.

Как сообщала Одесса News, днями в своём видеообращении к украинскому народу Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что с 1 апреля правительство будет готово выплатить дополнительно 1000 гривен тем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.