Свет не без добрых людей: одесский бизнес помогает бороться с вирусом

Сопредседатель Одесского областного антикризисного оперативного штаба для борьбы с коронавирусом, бизнесмен Андрей Ставницер рассказал о первых шагах работы этого штаба.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По информации Ставницера, за вчерашний вечер (19 марта, — ред.) «нашли ещё 2 новых ИВЛ (аппарат для искусственной вентиляции лёгких, — ред.) и получили несколько адекватных предложений, где искать».

«В тёмные времена лучше видно светлых людей. lifecell предложил помощь с быстрым информированием, Coca-Cola Ukraine готова давать бесплатно продукцию для пожилых, Shota Starina Khajishvili направил в штаб сильнейшего человека, Savva Libkin будет кормить врачей», — сообщает бизнесмен.

Также Андрей Ставницер информирует, что за эти дни TIS (ТИС Трансинвестсервис — стивидорная компания, совладельцем которой он является, — ред.) уже перечислил и перечисляет в ближайшее время 20,5 млн гривен в национальный фонд, и больше 2,5 млн грн на нужды Одесской области, в частности, на закупку 4-х ИВЛ.



Сопредседатель областного антикризисного штаба призвал одесситов оставаться дома и «не геройствовать».



Как сообщала Одесса News, днями в Одессе создали областной антикризисный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавили председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый и бизнесмен Андрей Ставницер.