Одесская область избавилась от красных карантинных пятен на свой территории

Кабмин 18 сентября обновил распределение административно-территориальных единиц по зонам эпидопасности: в Одесской области красных зон нет.

Об этом в Телеграм написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование», — отметил Немчинов.

К красной зоне будут отнесены город Чоп Закарпатской области; Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области; город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области; город Славута и Волочисский район Хмельницкой области; город Канев Черкасской области; Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области; город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Из красной в оранжевую зону перекочевали города Беляевка, Измаил и Болградский район. В ней также будут находиться Черноморск, Березовский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области.

К жёлтой зоне отнесены города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области.

Отмечается, что красный уровень эпидопасности будет устанавливаться в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд, а также, если превышен показатель среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз.

Как сообщала Одесса News, в «жёлтой» зоне — пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчёта не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой» зоне (+ ограничения жёлтой) запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; приём новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.