В одесском ресторане перестрелка, есть раненые

Вечером 18 сентября в одном из одесских ресторанов произошла перестрелка между двумя мужчинами, лица которых устанавливаются.

Грубо нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны сотрудниками СБУ, сообщает Нацполиция Одесской области.

Факт задержания стрелявших сотрудниками СБУ подтвердило соответствующее ведомство на своей странице в Facebook.

«Оперативники Службы мгновенно отреагировали на инцидент, который произошёл в одном из ресторанов города. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили её выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения. По оперативной информации, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие вооружённого конфликта оба его участника получили огнестрельные ранения. Мужчинам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту конфликта с применением оружия начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По данным Одесса News, перестрелка произошла в ресторане «Арарат» на Гагаринском плато в Одессе.



Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года возле с. Визирка Одесской области с применением огнестрельного оружия было совершено нападение на автомобиль, в котором находился лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.

Фото: СБУ, Нацполиция

Видео: Нацполиция Одесской области