В Одессе сапёры с кинологами ищут взрывчатку в 26 детских садах

В Одессе сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании 26 учреждений дошкольного образования, а также суда и областной прокуратуры.

Об этом в Facebook сообщает полиция Одесской области.

«Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30. На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции», — говорится в посте.

Как сообщала Одесса News, 12 января в одном из одесских кафе полицейские задержали мужчину, заявившего об имеющейся у него гранате, которую он собирался взорвать.