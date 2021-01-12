«У меня в руке граната», — заявил житель Одессы, зайдя в кафе

В Одессе полицейские задержали мужчину, который в общепите заявил об имеющейся у него гранате, которую он собирается взорвать.

Подробности происшествия сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

Заявление оказалось ложным, — говорится в полицейской информации.



«Гражданин доставлен в Приморский отдела полиции, где с ним проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в полиции.

Отмечается, что правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Была введена специальная полицейская операция «Гром». После переговоров мужчина был задержан. По его словам, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.





Полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта, которому грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото и видео: Приморский отдел полиции в г.Одессе