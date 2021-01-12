Мэр Черноморска нашёл «жучков» в кабинете

Мэр Черноморска Одесской области Василий Гуляев сообщил, что закрывает на электронный замок дверь служебного кабинета, поскольку нашёл в помещении прослушивающие устройства.

Об этом Гуляев заявил в телеобращении к жителям портового города на своей странице в Facebook.

«Проверив кабинет, я почему-то нашёл «жучки»… Кто-то хотел просто так заходить и немножко прослушать», — отметил Гуляев.

Мэр Черноморска добавил, что в админздании есть и другие парадоксальные вещи: «У нас стоят видеокамеры, но никто не знает, куда эти камеры транслируют. В здание иногда заходят с оружием, никто остановить их не может…».

Гуляев заверил горожан, что в мэрии должно быть по-другому, поскольку мэр владеет государственными тайнами. «Пускай не большими, но почему-то когда еду за границу, надо брать разрешение соответствующих служб», — подчеркнул он.

Кcтати. В декабре 2020 года городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан заявил, что в его кабинете обнаружены скрытые камеры и медиа-сервер, который неизвестно кем и когда был установлен.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Василий Гуляев объявлен победителем на выборах городского головы Черноморска. Его поддержали 7 754 избирателя, или 34,31 % проголосовавших избирателей.