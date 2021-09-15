Mitsubishi увеличит перевалку авто через паромный комплекс в Черноморске

Mitsubishi Motors Corporation планирует увеличить поставки автомобилей через паромный комплекс в порту Черноморск.

Об увеличении грузопотока стало известно во время встречи между представителями Mitsubishi в Украине ООО «Эм Эм Си Украина», ДП “Украинский терминал” и представителями ГП МТП Черноморск.

Так, в ООО «Эм Эм Си Украина» заявили, что планируют увеличить продажи автомобилей в Украине, следовательно, увеличится грузопоток через паромный комплекс.

«Наши партнёры остались довольны условиями обработки и хранения автомобилей известного японского бренда. Представители бизнеса имели возможность оценить мощности паромного комплекса, определили его потенциал и возможности для дальнейшего развития», — отметил директор ДП «Украинский терминал» Денис Фоменко.

Директор МТП «Черноморск» Александр Попов отметил, что порт имеет все возможности, чтобы удовлетворить потребности Mitsubishi и других импортёров.

«В частности, за счёт увеличения интенсивности грузовых работ вместе с повышением уровня безопасности, сокращения времени непроизводственных простоев линейных судов Ro-Ro (подготовительные работы, комиссии на вход/выход), ускорения документооборота и квотирования складской площадки для ускорения оборачиваемости автомашин по брендам», — отметил Попов.

Как сообщала Одесса News, Министерство инфраструктуры ожидает, что концессионные конкурсы по проекту в Черноморском порту будут объявлены до конца текущего года. Министерство собирается передать в концессию железнодорожно-паромный комплекс в Черноморске. Паромной переправой интересуются инвесторы из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии, Норвегии. Представителям Mitsubishi также предложили принять участие в проекте концессии.

За январь-июль 2021 года в порту Черноморска перевалили около 55 тыс. шт грузовых автомобилей, а легковых автомобилей и сельхозоборудования — 66,4 тыс. За последние восемь месяцев через специализированный паромный комплекс ГП «МТП «Черноморск» в Украину прибыло более 3 тыс. автомобилей марки Mitsubishi.

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