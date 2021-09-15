Морречсервис запустил процедуру автоматического подтверждения стажа моряков

Моряки уже могут автоматически подтвердить свой стаж в сервисных центрах Морречсервиса.

Как сообщает USM, 14 сентября Морречсервис начал приём морских документов для автоматического подтверждения стажа. Эта услуга осуществляется согласно поручению Главы Морской Администрации Виталия Киндратива.

Отмечается, чтобы подтвердить стаж, теперь моряку нужно лично принести в сервисный центр оригиналы своих документов. Также подходят просроченные морские документы, но только в том случае, если срок их действия закончился после марта 2020 года.

Дополнительно для автоматического подтверждения стажа моряку понадобится:

диплом и подтверждение к нему, которые необходимо продлить;

медицинская справка о пригодности моряка для работы на судах по состоянию здоровья;

действующие свидетельства об одобренной обязательной подготовке;

послужная книжка моряка;

паспорт;

идентификационный код.

В Морречсервисе утверждают, что срок предоставления услуги составит всего пять дней, а стоимость будет фиксированной — 540 гривен.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины установила причастных к коррупционной схеме в сфере дипломирования моряков.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod