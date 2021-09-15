Оказывается, Чорновил погиб не в ДТП, его убили четырьмя ударами кастета

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша утверждает, что лидер Народного руха Украины, диссидент Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП — его убили.

Об этом Голомша заявил в эфире «4 канала».

«Мы расследовали дело об убийстве Чорновила… И установили, что Чорновил был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель», – заявил он.

«Безусловно, что не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжёлые металлы в костях», — сказал Голомша и добавил, что затем «раскрутили» эксперта, по словам которого вскрытие тела Чорновила не проводилось.

Вячеслав Чорновил (1937-1999) — политик, публицист, литературный критик, лидер Народного Руха Украины. Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года.

По официальной версии, Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года при до сих пор невыясненных обстоятельствах в ДТП под Борисполем. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

В 2000 году Чорновилу присвоили звание Героя Украины посмертно.

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