В Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта

Подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки-фармацевта, которое произошло 23 cентября ранним утром в круглосуточной аптеке на Академика Королёва, 33, в Одессе задержали.

Как сообщает Телеграм-канал департамента уголовного розыска Украины, им оказался бывший работник сети аптек, знакомый убитой девушки.



Детали преступления пока ещё выясняются, но, как считают в департаменте, мотив — корыстный, хотя следов пропажи чего-либо в аптеке не обнаружено.

В пресс-службе полиции Одесской области пока не комментируют информацию в соцсетях о том, что убийца уговорил жертву открыть двери и нанёс около 20 ударов ножом.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября в 7 утра в Одессе в круглосуточной аптеке на улице Академика Королёва найдено тело зарезанной девушки-фармацевта.