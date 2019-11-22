СБУ готовит подозрение для одесского активиста, зарезавшего человека

СБУ принимает меры для сообщения о подозрении бывшему руководителю одесского отделения «Правого сектора» Сергею Стерненко, зарезавшему человека на Фонтанской дороге в мае 2018 года.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания «Украинские новости» о том, сообщала ли спецслужба о подозрении Стерненко.

«На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении», — говорится в сообщении СБУ.

В СБУ также напомнили, что расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 25 мая 2018 года в результате драки, которая произошла между Сергеем Стерненко и двумя бывшими военнослужащими 25-й бригады, один из противников Стерненко скончался от полученных ножевых ранений. Получили ранения сам Стерненко и второй его противник. В полиции установили, что все ранения были нанесены одним и тем же ножом. Изначально Стерненко несколько раз подтверждал, что нож принадлежал ему, однако затем сменил показания: стал говорить, что нож он отобрал в драке у одного из противников.