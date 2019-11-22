Аэропорт Одессы закрыли из-за аварии самолёта Turkish Airlines

Из-за аварии самолёта рейса TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который по прибытию из Стамбула подломил переднюю стойку шасси, Международный аэропорт «Одесса» приостановил воздушное движение до 18.00 22 ноября.

Об этом сообщает аэропорт на своей странице в Facebook.

“О рейсе TK 467, следовавшем по маршруту Стамбул-Одесса. По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолёт выехал за её пределы, что привело к подлому передней стойки шасси. На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации повреждённого самолета с полосы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна.

«Комиссия продолжает расследовать причины инцидента. В связи с этим, аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 18:00”, — сообщили в аэропорту.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Одессу, при посадке подломил переднюю стойку шасси. В результате аварии пострадавших нет.

Фото: Думская