DELFI: Обещанного министром подарка одесситам ко Дню независимости не будет

21 августа непосредственные исполнители работ по поднятию и удалению с мели танкера DELFI заявили о сроках выполнения поставленной задачи и путях её решения.

Как сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта, в брифинге на эту тему в пресс-центре Odessit.ua, приняли участие Денис Павильианити-Карпов — заместитель начальника администрации Одесского морского порта и Андрей Иванов — основатель группы компаний ООО «Трансшип».



Согласно информации, озвученной Ивановым, начиная с 10 августа, компанией «Краншип» отправлено на место аварии танкера оборудование и механизмы, необходимые для подъёма полузатопленного судна и эвакуации его с пляжной зоны одесского побережья. В данный момент в подготовительных работах к судноподъёму задействованы плавкран «Атлас 4» (осуществляет разборку каменной гряды), водолазные станции, сварочное оборудование (в т.ч. для подводных сварочных работ), самовсасывающие эжекторные насосы (для удаления наносов песка через пробоины в корпусе судна), гидравлическая установка-нефтеловушка Lamor LPP (т.н. скиммер для удаления нефтеостатков из труднодоступных мест), а также судно-нефтемусоросборщик «НМС 505-12».

«Плавкран «Атлас 4» выполняет несколько функций, во-первых, мы используем его в качестве плавучего якоря, к которому прикреплено аварийное судно с морской стороны, — детализировал информацию о ходе работ Иванов. — Первый этап подготовительных мероприятий планируем завершить в ближайшее время, когда мы будем с помощью буксиров ставить танкер DELFI на ровный киль … Во втором этапе будет осуществлён визуальный осмотр корпуса аварийного судна, проведена герметизация и ремонт».

После обеспечения судну достаточного уровня плавучести, его с помощью плавкрана и понтона планируют транспортировать в заранее определённое место.

Отмечается, что подготовка к подъёму аварийного танкера ведётся в круглосуточном режиме. По состоянию на 21 августа из внутренних помещений судна откачаны более 150 тонн песка, выполнен ряд операций по герметизации корпуса судна и отдельных его помещений для обеспечения дополнительной плавучести, в постоянном режиме осуществляется зачистка танков и акватории от остатков нефтепродуктов с применением новейшей технологии (скиммер, сорбенты).

Денис Павильианити-Карпов проинформировал, что Администрация порта провела огромную работу по привлечению потенциальных участников к тендеру по упрощённой схеме на выполнение работ. Объявились желающие из Румынии, Турции, США, Германии и Украины. Однако, все они не были допущены к процедуре в связи с не предоставлением полного пакета документов, которые требовался заказчиком. В этой ситуации между администрацией порта, ООО «Краншип» и группой компаний «Бруклин-Киев» была достигнута договорённость осуществить подъём и удаление танкера Delfi силами и средствами ООО «Краншип», которое имеет большой опыт в судноподъёме и согласилось максимально быстро мобилизовать технические ресурсы и приступить к работам немедленно, а ООО «Бруклин-Киев» подтвердило своё намерение профинансировать проведение работ.

По словам участников брифинга, в ближайшее время спасатели приступают ко второму этапу подготовительных работ, во время которого будет осуществляться откачка воды из танков т/х DELFI и заполнения их воздухом, установлены кормовая и носовая опора для обеспечения постановки судна на ровный киль.

Проектировщики пока не определились с конкретным вариантом буксировки, но их два.

При первом варианте в качестве понтонов будут использоваться два лихтера водоизмещением по 1 100 тонн. Их подведут с правого и левого борта и немного притопят (заполнят водой). Под днище танкера заведут так называемые «полотенца» – широкие стальные стропы, концы которых укрепят на правом и левом лихтерах. Затем откачают из них воду и танкер, лёжа на «полотенцах», всплывет вместе с баржами. В таком виде конструкцию потянут буксирами в Черноморск.

Если правый борт не удастся залатать и загерметизировать, вступит второй вариант. После переворота танкер закрепят правым бортом к плавкрану «Атлас-4», а в проблемные дырявые танки установят насосы, которые будут запитаны электроэнергией от «Атласа» и будут постоянно работать во время движения, откачивая воду. В такой конфигурации буксиры потянут судно в порт.

Руководитель «Трансшип» заверил, что инженеры компании держат всё под контролем и он уверен в успехе операции.

Фото: Одесса News, Администрация Одесского морского порта, Укринформ, ТАЙМЕР