Три выходных дня: как лучше их провести в Одессе

В выходные дни 22-24 августа, несмотря на карантинные ограничения, Одесса предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

22 августа под открытым небом выступит Национальный симфонический оркестр Украины, концерт которого на Потёмкинской лестнице станет кульминацией фестиваля Odessa classics. Оркестр исполнит произведения Моцарта, Бортнянского, Березовского, Лысенко, Скорика. Президент фестиваля, именитый пианист Алексей Ботвинов исполнит концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова. Начало в 21:00. Вход свободный.

22 августа на набережной Ланжерона пройдёт масштабный фестиваль песчаной скульптуры Sand Fest. Темой фестиваля станут любимые мультфильмы, к участникам присоединятся студенты Одесской государственной академии строительства и архитектуры, которые составят конкуренцию художникам Грековки и Педина. Организаторы надеются побить рекорд фестиваля и создать самую масштабную песочную скульптуру, когда-либо украшавшую одесское побережье. Начало в 18:00. Вход свободный.

22-23 августа Зелёный театр приглашает одесситов и гостей города на тропический уикенд. Пространство театра превратится в самый знаменитый дизайн-маркет страны «Гешефт». Как обычно, свои товары представят лучшие дизайнеры Украины. Тут будет все, что может понадобиться в летнем путешествии – платья и накидки, соломенные шляпы и масла для бронзового загара, очки от палящего солнца и купальники самых трендовых оттенков. Работают экзотические фотозоны. Начало в 11:00. Стоимость билетов – 80-100 грн.

22-23 августа в Одесском художественном музее пройдёт самый масштабный благотворительный Vintage Charity Market & Sova Picnic. Мероприятие пройдёт в формате европейского блошиного рынка. Здесь можно будет приобрести модные вещи, собранные волонтёрами у прежних владельцев, а также новые вещи от мировых и украинских брендов. Средства, вырученные на фестивале, будут направлены на покупку медицинского оборудования для недоношенных детей. На мероприятии выступят Karl Frierson (voice of «De-Phazz») & Bedroom Music Orchestr, SunSay & Bedroom Music Orchestr, Adam, TVORCHI и другие. Начало в 10:00. Входной билет-благотворительный взнос: от 100 грн.

22-23 августа Всеукраинский фестиваль пляжных видов спорта «Ukrainian Beach Games». В программе профессиональные соревнования по таким видам спорта: пляжный бейсбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный бадминтон, регби, фризби, футволей и чирлидинг. Для всех любителей спорта и активного образа жизни организаторы подготовили развлекательную программу. Торжественное открытие 22 августа в 14:00 по адресу: г. Одесса, 14-я станция Большого Фонтана, Центр пляжных видов спорта города Одессы.

22-24 августа ярмарка мороженого и сладостей в парке Горького. Организаторы обещают, что будут представлены более сотни сортов мороженого, различные сладости и весёлая программа. Посетителей ждут детская анимация, конкурсы, призы, подарки и яркие фотозоны. Начало в 10:00. Вход свободный.

22-24 августа в одесском отеле «Лондонская» состоится самое модное событие лета — Odessa Fashion Week FW 20-21. Помимо показов, в программе мероприятия – Trade fashion zone, выступления специальных музыкальных гостей, а также розыгрыши от партнёров мероприятия. 24 августа в 15 часов состоится Independence Grand Fashion Show — грандиозное шествие моделей в одежде украинских дизайнеров и национальных вышиванках на одной из главных достопримечательностей города Одессы — Тёщином мосту. Стоимость билетов – от 250 грн.

22-25 августа выставочный зал реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50) приглашает посетить персональную экспозицию Валентина Барскова «Тропинки в искусстве», приуроченную к 85-летию автора.

23 августа в 10:00 состоится поднятие Государственного Флага Украины возле одесской мэрии на Думской площади. Наблюдать за церемонией поднятия флага можно будет онлайн на канале YouTube одесской мэрии.

23 августа женщина-праздник и обладательница самых длинных ног украинского шоу-бизнеса Оля Полякова готовится передать зрителям атмосферу настоящего карнавала в Рио-де-Жанейро и Диснеевской сказки.

Со своим ГРАНД ШОУ «КОРОЛЕВА НОЧИ» певица выступит на летней концертной арене «Морвокзал». Как и прежде, при подготовке к концерту будет использоваться лучшее оборудование и новейшие экранные технологии. Сама же певица обещает удивить оригинальными творческими постановками и уникальными нарядами ручной работы. Цена билета от 500 до 3 000 гривен. Начало в 20:00.

24 августа, в День Независимости Украины, в парке им. Т.Г. Шевченко состоится церемония возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. Начало — в 10:00.

24 августа На Приморском бульваре в 12:00 стартует автопробег ко Дню Независимости, маршрут которого пройдёт по улицам: Пушкинской, Ланжероновской, Ришельевской, Большой Арнаутской, Разумовской, Михаила Грушевского, Киевскому шоссе и завершится у Клеверного моста.

До 24 августа на Приморском бульваре Одессы проводится традиционный Вышиванковый фестиваль. В рамках фестиваля: 23 августа в 08:00 – мероприятие-сюрприз от фестивальной команды. 23 августа в 11:00 – торжественное коллективное поднятие на Потёмкинской лестнице 29-метрового Государственного Флага Украины. 23 августа в 17:30 – массовый диктант по украинскому языку под открытым небом возле Дюка. Диктор – Андрей Хаецкий, культурный деятель, поэт, автор поэтического сборника «Три крапки». 23 августа 19:30 – выступление финалистки Нацотбора на Евровидение-2020, украинской певицы и бандуристки Марины Круть. 24 августа в 10:30 – акция «Вышиванковая цепь». Парад гостей в вышиванках. 24 августа в 12:00 – праздничный сине-жёлтый автопробег по улицам города. Старт на Приморском бульваре. Все дни фестиваля с 10:00 до 21:00 будет проходить выставка-ярмарка народных мастеров и украинских производителей. Фестиваль является строго аполитичным. Любая политическая символика на празднике запрещена.

До 24 августа в Одессе масштабный пивной фестиваль — Odessa Beer Festival. В Одессу съедутся пивовары со всей страны. Своё пивоваренное искусство представит одесская пивоварня-гастробар «Качка Brewery», находящаяся по ул. Черноморского Казачества, 121а. (тел.+380 (48) 770‒80‒10). Будет представлено более 400 видов отменного крафтового пива. Выступят популярные музыкальные коллективы на пивных вечеринках.

Есть возможность получить специальные призы и подарки за активное участие в пивных конкурсах! Место проведения фестиваля: Дюковский парк (ул. Раскидайловская, 56). Вход свободный.

24 августа в 20 часов на Летней концертной арене МОРВОКЗАЛ выступление группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Цена билета: от 300 до 2 000 грн.

22 августа в театре «Дом клоунов» на ул.Ольгиевская,5, покажут одну из самых популярных и смешных комедий — «Еврей и Эвридика». Начало в 19.00. 23 августа — комедия «Рыжий город». Стоимость билетов – 180-350 грн.

До 23 августа Музей современного искусства приглашает на выставку киевского художника Фёдора Тетянича «Безмежжя Я». На выставке одного из самых ярких представителей отечественного андеграунда будет представлено всестороннее наследие живописца, графика, скульптора и одного из первых перформеров в СССР. Впервые будут экспонированы работы из эротической серии художника, а центральной идеей выставки станет тема космоса. В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и видеопоказы. Начало в 12:00. Вход 40 грн.

До 24 августа в Одесском художественном музее грандиозный проект Юрия Сивирина «Чёрное зеркало». На выставке художника будут представлены резонансные работы, вдохновлённые шедеврами мировой художественной классики. Так, художник создал многоголовых медийных двойников известных художественных персонажей. Стоимость билетов -50-100 грн.

До 29 августа, с 10:00 до 22:00, в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

До 6 сентября в галерее Летнего театра Городского сада Одессы можно будет посетить выставку живописи под названием «Театр Сюрреаль». Автор — одессит Валерий Капля, сочетающий в сюжетах своих картин сюрреализм с элементами гиперреализма. На этот раз художник показал посвящённые тонкостям человеческих взаимоотношений работы последнего десятилетия.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская, Пушкинская