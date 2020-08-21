Местные выборы-2020: в мэры Одессы хочет нардеп Дмитрук

Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Артём Дмитрук будет участвовать в выборах городского головы Одессы в качестве кандидата.

Об этом сам нардеп сообщил в эфире программы «Твой кандидат» на одесском «7-м телеканале».

«Мне начало приходить огромное количество сообщений, что «мы тебя поддержим, иди, иди, иди». И, конечно же, я скажу откровенно и честно: я принял для себя решение, что буду идти, буду баллотироваться. Учитывая то, что я увидел реальную поддержку людей и необходимость в смене нашего местного головы», — заявил Дмитрук.

Нардеп также уточнил, что официальное решение партии ещё не принято: только на 29 августа запланирован всеукраинский съезд «Слуга народа», на котором и должны определяться все её кандидаты на должности мэров.

«Я поддержу того кандидата, который будет достойно представлять наш город и сможет выиграть у Гены (Геннадий Труханов. — Ред.)», — добавил народный избранник.

Сам он готов выдвигаться в любом случае.

Кстати. Уроженец Козятина Винницкой области и культурист Артём Дмитрук попал в Верховную Раду от избирательного округа № 133 (Киевский район) в Одессе. Владеет несколькими спортивными залами.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».