Одесская прокуратура направила в суд обвинение против совладельца сгоревшего отеля

Одесская областная прокуратура направила в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы Сергея Дурача, который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в связи с бегством за пределы Украины фигурант дела — совладелец гостиницы «Токио Стар» — был объявлен в розыск. В июле этого года в международном аэропорту «Одесса» при попытке пересечения государственной границы Украины, злоумышленника задержали правоохранители.

Также сообщается, что в рамках следствия правоохранительные органы сообщили о подозрении по ч.2 ст.270 УК Украины ответственному за ремонт электросети отеля. Сейчас фигурант находится в розыске в связи с сокрытием от органов расследования.

Как сообщала Одесса News, вследствие этого трагического события, которое произошло в августе прошлого года, погибли 9 человек, из которых 8 граждан Украины, в том числе 10-летний ребёнок, и 1 гражданка Австралийского Союза. Ещё 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.