Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 июля

13-14 июля одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

13 июля в Доме клоунов яркая комедия по пьесе величайшего драматурга Михаила Хейфеца «Столик на троих». Блестящая ирония и непредсказуемые повороты сюжета. Немало поводов задуматься над деталями своей личной жизни. Автор представил свою работу как «иронический практикум по психологии семейных отношений», так что тема спектакля затронет каждого. Адрес: ул. Ольгиевская, 23. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 200 гривен.

13 июля в Одесском театре оперы и балета гала-концерт «Vivat, ballet!», который объединит любимые зрителями мировые шедевры балетной классики и хиты современной хореографии, поражающие красотой и техникой, изысканностью и мастерством, погрузят зрителя в особый, эмоциональный мир прекрасного. Этим номерам аплодировала Европа и лучшие театральные залы мира, и вот они на знаменитой сцене Одесской оперы. Гала-концерт на два отделения. Стоимость билетов от 250 гривен. Приходите к 18 часам.

13 июля в помещении Одесского театра музкомедии им. Водяного балет «Вий» от Раду Поклитару. Постановка в исполнении Kyiv Modern-Ballet Theatre – удивительное сочетание уникальных декораций, неповторимых костюмов и современных визуальных ЗD-эффектов. Приходите к 18 часам, чтобы насладиться мистической историей по мотивам повести великого писателя Николая Гоголя. Стоимость билетов от 290 гривен.

13 июля интересная постановка «Деревья умирают стоя» в Одесском областном академическом драматическом театре. Увлекательный сюжет, который будет постоянно держать в напряжении. Спектакль по пьесе легендарного Алехандро Касона. Стоимость билетов от 150 гривен. Детям бесплатно до 3 лет без предоставления отдельного места. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Греческая, 48.

14 июля на сцене Одесского театра музкомедии Вы увидите невероятную интерпретацию известной философской истории в постановке известного хореографа Раду Поклетару. Современный балет «Маленький принц» покорит сочетанием симфоний Моцарта и украинских колыбельных. «Маленький принц» в постановке «Киев Модерн балет» – это отличные решения хореографа, эксклюзивные костюмы и декорации, использование 3D-видеомаппинга, потрясающее музыкальное оформление и неповторимая пластика артистов. Продолжительность с антрактом 1 час. Стоимость билетов от 350 гривен. Приходите к 18 часам.

До 1 августа в Одесском музее западного и восточного искусства выставка картин, ставших дипломными работами выпускников кафедры изобразительного искусства Архитектурно-художественногог института Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Увидеть работы молодых талантливых художников можно ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30). Стоимость билетов – 100 грн (для учащихся и пенсионеров действуют скидки). Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Уютных, мирных выходных!

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