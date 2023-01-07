Прикоснитесь к наследию мировой культуры: «Мадам Баттерфляй» в Одесской опере

15 января Одесский национальный академический театр оперы и балета представляет оперу из золотой копилки мировой классики «Мадам Баттерфляй».

Это лирическое произведение о трагической любви никого не оставит равнодушным.

Драма «Мадам Баттерфляй» – опера Джакомо Пуччини, созданная по мотивам пьесы Давида Беласко и повести Джона Лютера Лонга «Гейша». На японской вилле происходит встреча торговца и морского офицера Пинкертона. В результате завязавшегося спора офицер принимает решение жениться. Его жизненная философия сводится к фразе «срывать цветы, где только можно».

В противовес эгоисту Пинкертону автор рисует нам чистую, преданную любимому Чио-Чио-сан, прозванную Баттерфляй (Бабочкой). Брошенная горе-мужем, на протяжении нескольких лет молодая женщина хранит верность супругу и растит сына.

Трагической оказывается для Баттерфляй долгожданная встреча с Пинкертоном: он возвращается с новой женой и лишь для того, чтобы забрать к себе ребёнка.

Дирижёр-постановщик – заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий.

Длительность спектакля – 2 часа 45 минут, с антрактом.

Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

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