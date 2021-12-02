Одесский ТЮЗ приглашает на Бал Чёрного моря

В одном королевстве Король устраивает Бал Чёрного моря – самый-самый крутой бал года!

Конечно же, для такого случая Принцессе нужно особенное платье. Совершенно особенное, неповторимое и прекрасное!

И не имеет значения, что нарядных платьев у неё целая гардеробная на полдворца. Ей нужно новое, и точка!

Но оказывается, в дворцовой гардеробной поселились морские и лесные обитатели, потому что в погоне за новыми платьями Король вырубил лес и сбрасывает отходы королевства в море.

Смогут ли морские и лесные жители, объединившись, с помощью смекалки и отваги восстановить экосистему? Можно ли сделать необыкновенное платье из мусора? И причём тут Принц, который мечтает о пластике? И почему мусор это ценный ресурс?

Ответы на все эти вопросы юные зрители и их родители найдут вместе с героями увлекательного спектакля “Бал Чёрного моря” по пьесе одесского драматурга Оксаны Масловой.

Цена билетов от 100 до 150 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 4 декабря, суббота, 12:00.

Место проведения: ТЮЗ

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