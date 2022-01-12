Одесский Русский театр приглашает на озорную комедию «Баламуты»

Озорная комедия «Баламуты» от автора сценария фильма «Любовь и голуби» состоится на сцене Одесского Русского театра в субботу, 15 января.

На что можно пойти от однообразной скучной жизни на склоне лет? На всё, даже на самые сумасшедшие поступки! И возраст тому не помеха! «Испытаем новое блаженство!» — решили герои этой весёлой истории – и такого начудили, что и ружьё без бойка стрелять стало, и петухи стали яйца нести!

Одним словом, взбаламутили застойную воду окружающей действительности!

Режиссёр-постановщик Елена Пушкина. В ролях: заслуженный артист Украины Михаил Дроботов, заслуженный артист Украины Борис Смирнов, заслуженная артистка Украины Татьяна Опарина, заслуженная артистка Украины Юлия Скарга, Ирина Токарчук.

Цена билетов от 80 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Время начала: 19:00.

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