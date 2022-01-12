Одесские спасатели помогли извлечь фрагменты тела погибшего в ДТП водителя

Вечером 11 января одесским спасателям пришлось извлекать фрагменты тела водителя легкового автомобиля «Skoda», погибшего в результате столкновения с грузовым автомобилем «Renault Magnum» на трассе Одесса-Николаев.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«11 января в 21:45 работники ГСЧС оказали помощь по изъятию фрагментов тела водителя легкового автомобиля «Skoda», погибшего в результате столкновения с грузовым автомобилем «Renault Magnum». От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава», — говорится в кратком сообщении спасателей.

Полиция расследует обстоятельства смертельной аварии на дороге. По данным Нацполиции в Одесской области, за рулём легкового автомобиля был 58-летний житель Одессы. От полученных травм он умер.

Кроме того, в аварии получили механические повреждения ещё две машины, оказавшиеся рядом. Люди, находившиеся в них, не пострадали.

Отмечается, что правоохранительные органы работают на месте этого ДТП. Ведомости о нём внесены в Единый реестр досудебных рассследований по статье о нарушении безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти пострадавшего, УКУ.

«Водитель фуры, который имеет внешние признаки алкогольного опьянения, задержан в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса, сейчас проходит медицинское обследование для установления содержания алкоголя в крови», — говорится в полицейском сообщении.

Как информировала Одесса News, в январе 2022 года в Белгород-Днестровском мужчина разгромил машины полицейского и его сожительницы, отомстив тем самым за выписанный штраф и помещённый на штрафплощадку автомобиль.

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