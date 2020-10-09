Убил мать и пытался сбежать: в Одесской области задержан подозреваемый

Полицейские за несколько часов задержали мужчину, который нанёс смертельные травмы своей матери в её доме в Березовском районе Одесской области и пытался скрыться от правосудия.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Отмечается, что во время семейного «чаепития» с алкоголем между 34-летним мужчиной и его матерью произошла ссора, которая переросла в драку — злоумышленник избил женщину кулаками и палкой. Без помощи врачей пострадавшая скончалась от травматического шока.

«Осознав содеянное, мужчина потихоньку ушёл из дома и попытался скрыться у своих родственников в Арцизском районе, но благодаря сотрудничеству двух полицейских подразделений правонарушителя задержали и доставили в Березовское отделение полиции меньше чем за сутки», — говорится в информации.

«Сынку» сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлёкшее смерть. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых она скончалась, — 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области