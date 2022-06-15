Хочешь получить повестку в военкомат — приходи на одесский пляж

В Одессе правоохранители совместно с сотрудниками военкомата провели рейд по пляжам города.

Об этом 14 июня сообщила «Украинская служба информации» (УСИ).

Отмечается, что в городе из-за войны ввели запрет на посещение побережья и пляжей. Раньше патрульные полицейские просили отдыхающих покинуть пляж, теперь же к ним присоединились военнослужащие военкомата Киевского района, которые выписывали повестки нарушителям.

Так, 13 июня было выдано 27 повесток. При этом мужчины могут получить их независимо от места проживания и прописки.

«Напоминаю, что побережье заминировано, есть опасность – об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей… Санкции есть, если нет документов, если человек нарушает общественный порядок, а так в большей мере это превентивная работа. Введение более жёстких санкций при непослушании принимается на уровне городской и областной власти», – рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Один из отдыхающих мужчин в комментарии УСИ назвал запрет «искусственным ограничением бизнеса», но сказал, что получение повестки – нормально, и если понадобится, то пойдёт служить.

Как сообщала Одесса News, 11 июня на одном из пляжей черноморского побережья Одесской области на мине подорвался мужчина.

Видео: USI Online/YouTube

Фото: Одесса News, УСИ

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