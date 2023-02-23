За госрегистрацию одной коровы одесский ветеринар требовал взятку в 1 тысячу гривен

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды заведующему одним из пунктов ветеринарной медицины в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации.

«В правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о том, что руководитель ветеринарного участка одной из объединённых территориальных громад Белгород-Днестровского района выдвинул ему требование уплатить 10 тысяч гривен за изготовление паспортов для 10-ти голов крупного рогатого скота, который он вырастил и должен был зарегистрировать согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 45-летний чиновник поставил ультиматум фермеру: если заплатит, то он ускорит процедуру регистрации коров, быстро проведёт клинический осмотр и засвидетельствует соответствие данных о животных сведениям и не будет препятствовать регистрации, перемещению к новому месту содержания и получению паспортов на них. В противном случае злоумышленник обещал усложнить процедуру и затянуть её до полугода и даже отметить, что скот болен.

После получения 10 тысяч гривен взяточника задержали в одном из кафе районного центра. Неправомерные действия для него могут обернуться лишением свободы сроком до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Мероприятия проводились следователями Белгород-Днестровского районного отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области и под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений полиции Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Фото и видео: Нацполиция

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