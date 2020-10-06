Полиция сообщила подробности нападения на одесского таксиста

В Одессе совершено вооружённое нападение на таксиста.

Полицейские задержали двух мужчин, сообщает Нацполиция Одесской области.

«Угрожая пистолетом, злоумышленники лишили мужчину свободы, отобрали деньги и мобильный телефон, а затем завладели автомобилем и требовали за его возвращение 2 000 долларов. В тот же день полицейские задержали подозреваемых. Их действия квалифицируются сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Ситуация разворачивалась следующим образом.

Получив вызов, пострадавший таксист забрал пассажира в Киевском районе Одессы и повёз за пределы города. По дороге клиент попросил остановиться и подобрать своего товарища.



На трассе Одесса — Черноморск один из пассажиров навёл на водителя пистолет и потребовал отдать мобильный телефон и деньги. Таксист выполнил требование, однако этого злоумышленникам показалось мало. Подозреваемые заставили мужчину отдать ключи и документы от автомобиля и пересесть на заднее сиденье. По их требованию за возвращение машины таксист в течение двух недель должен был уплатить две тысячи долларов.



Потеряв связь с потерпевшим, его родственники забили тревогу и обратились в полицию. Полицейские оперативно среагировали на сообщение и установили место нахождения мужчины и его автомобиля. В тот же день были задержаны и подозреваемые в преступлении — 20-летний житель Одессы и 22-летний парень из Овидиопольского района. Оба уже имели криминальный опыт — младший из фигурантов был осуждён за грабёж, его старший товарищ — фигурант в аналогичном уголовном производстве.



«Сейчас задержанным инкриминируются правонарушения, предусмотренные статьями ч.2 ст. 187(разбой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, — рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Сегодня суд должен избрать злоумышленникам меру пресечения. Следователи ходатайствуют об их содержании под стражей на период проведения досудебного следствия».

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года за разбой, похищение людей, вымогательства и сексуальное насилие трое жителей Саратского района Одесской области проведут за решёткой следующие 13-14 лет.

Фото и видео: Киевский отдел полиции в Одессе