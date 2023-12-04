В Одессе разоблачена преступная группа лиц, выдававших себя сотрудниками СБУ

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу лиц, выдававших себя сотрудниками СБУ и требовавших деньги у военнообязанных.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что двое жителей Одесской области, один из которых судим за кражи и незаконное завладение транспортным средством, находили мужчин, по возрасту подлежащих мобилизации, и, используя поддельные документы сотрудников СБУ, угрожали насилием и требовали деньги в качестве откупа от мобилизации.

Отмечается, что в ходе следственно-розыскных мероприятий было задокументировано вымогательство фигурантами 20 тысяч долларов у одного из пострадавших. Правонарушителей задержали прямо на месте происшествия.

Во время задержания у них изъяли поддельные удостоверения сотрудников спецслужбы, амуницию с её эмблемами, мобильные телефоны, 4900 долларов.

Обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица).

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

«За совершённое правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одессе полицейские задержали «псевдоспециалиста» по пенсионным выплатам, который пытался обокрасть пожилую пенсионерку.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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