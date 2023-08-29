Полиция задержала «специалиста» по пенсиям, пытавшегося обокрасть одесситку

В Одессе полицейские задержали «псевдоспециалиста» по пенсионным выплатам, который пытался обокрасть пожилую пенсионерку.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло днём на улице Варненской. Мужчина без определённого места жительства подошел к 72-летней одесситке, представился представителем организации «Помощь по выплатам пенсионерам» и предложил свои услуги по осуществлению перерасчёта пенсионных выплат и их повышению. Женщина пригласила гражданина в квартиру, что, собственно, ему и требовалось.

«Общаясь с хозяйкой на кухне, злоумышленник украдкой осмотрелся, что можно прибрать к рукам, а заметив коробочку с серебряными серьгами, похитил их. Впрочем, женщина обратила внимание на то, что футляр сдвинут с места, заглянула в него и обнаружила исчезновение имущества», — детализирует преступление полиция..

Как только правонарушитель был разоблачён, одесситка сразу вызвала полицию. Немедленно прибыв на место происшествия, правоохранители изъяли у 59-летнего мужчины чужие украшения стоимостью около 600 гривен, а его самого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За имущественное преступление ему грозит не менее пяти лет тюрьмы.

«Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала и.о. начальника следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Валентина Горошко.

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