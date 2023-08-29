Пограничники подтвердили детонацию мин на границе с Беларусью

Пограничники подтвердили информацию, что в результате молнии сдетонировали мины у границы с Беларусью.

Об этом сказал Укринформу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Из-за молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью, никто не пострадал», — сказал Демченко.

По его словам, на госгранице действуют жёсткие ограничения на пребывание там любых лиц, кроме подразделений Сил обороны ВСУ. Поэтому минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной, — добавил Демченко.

Детонация нескольких противотанковых мин ТМ-62М произошла около 03:30 29 августа на железнодорожном мосту в 800 метрах от железнодорожной станции Словечно. В результате взрыва повреждены опоры моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

Как сообщала Одесса News, Командующий Объединёнными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев уверен, что обстановка на границе с Беларусью полностью контролируется ВСУ.

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