В Одессе второй день протестуют против выделения бюджетных денег на ремонты

Под зданием Одесской мэрии второй день проходит акция протеста из-за ремонта Киевского райсуда и реставрации фасада Одесского театра юного зрителя, на которые планируют выделить средства из бюджета.

Об этом сообщает Укринформ.

В акции протеста, которую анонсировала председатель Благотворительного Фондв «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, сегодня, 29 августа, вышло более 50 одесситов. Люди требуют от власти отказаться от финансирования неотложных потребностей, в частности, отменить тендеры на реставрацию фасада Одесского ТЮЗа на 31 млн грн и ремонт здания Киевского райсуда за 106 млн грн. Высвободившиеся средства митингующие требуют направить на нужды ВСУ.

«Культуру нужно поддерживать. Но если актёры этого театра имеют мизерную зарплату, то, может быть, нужно делать им определённые дотации, а не ремонтировать фасад? Будем откровенны, в Одессу тоже начали прилетать ракеты. И это довольно часто. Поэтому ремонтировать фасад и закладывать в это 31 млн. грн неуместно. По суду есть информация, что цена его ремонта ещё выросла, и это уже не 106 млн, а, если не ошибаюсь, 113 млн. Мне кажется, что они над нами издеваются», – рассказала Ножевникова.

Волонтёр также подчеркнула, что подобные несвоевременные издержки существуют во всех регионах страны. В качестве примера она привела строительство Мемориала погибших воинов в Днепре за 80 млн грн.

«Мемориалы должны быть. Но строить их нужно после войны. На сегодняшний день 80 млн – это примерно 142 тыс. турникетов. Строить мемориалы погибшим, когда мы ещё не обеспечили живых – это преступление», – отметила Ножевникова.

Накануне Ножевникова обнародовала обращение к властям Украины с требованием приоритезировать расходы в бюджетах всех уровней и предоставить больше средств для Вооружённых сил. Обращение открыто для подписания волонтёрскими фондами, общественными организациями, гражданами Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в понедельник, 28 августа, под зданием городского совета прошёл митинг против ремонта Киевского райсуда за бюджетные средства. Речь идёт о тендере на его ремонт, который провело городское управление капитального строительства. За 106 млн грн подрядчик возведёт трёхэтажную достройку, в которой должно быть помещение для конвоированных.

Фото: Укринформ

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