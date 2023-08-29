На сцене Одесской киностудии пройдёт концерт LELY45

Концерт LELY45 в Одессе состоится 2 сентября на Одесской киностудии.

LELY45 — одна из самых ярких представительниц современной украинской музыки, чьё творчество заслуженно называют свежим глотком воздуха в музыкальной жизни страны. В Одессе она выступит с новой программой из лучших и новых треков.

Незабываемый вечер в атмосфере доверия и уюта.

Певица стала первой представительницей украинской сцены, которую Apple Music внесли в программу поддержки перспективных исполнителей. LELY45 номинировалась на премию Yuna в категории «Открытие года-2021». В репертуаре певицы – успешные коллаборации с Надеждой Дорофеевой, Артёмом Пивоваровым и SadSvit.

Песня LELY45 «Восемь» отличилась более чем в 300 000 видео Tik Tok и собрала более 5 миллионов просмотров в YouTube. А трек «Мир меня ловил» превратилась в гимн женской силы.

Приходите, чтобы насладиться уникальным тембром голоса певицы, погрузиться в мир её безграничной харизмы и услышать важные и актуальные песни.

Стоимость билетов от 450 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19.00.

Адрес: Французский бульвар, 33.

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