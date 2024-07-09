Одесситам покажут современный балет «Маленький принц»от Раду Поклитару

Новая работа знаменитого коллектива Раду Поклитару подарит удивительные эмоции. На сцене Одесского театра музкомедии 14 июля Вы увидите невероятную интерпретацию известной философской истории в постановке известного хореографа.

Современный балет «Маленький принц» покорит сочетанием симфоний Моцарта и украинских колыбельных. Перформанс покорит ценителей современного искусства. Невероятная хореография и всеобъемлющая эмоциональность балета подарят незабываемые впечатления.

«Маленький принц» в постановке «Киев Модерн балет» – это отличные решения хореографа, эксклюзивные костюмы и декорации, использование 3D-видеомаппинга, потрясающее музыкальное оформление и неповторимая пластика артистов.

Продолжительность с антрактом 1 час.

Стоимость билетов от 350 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

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