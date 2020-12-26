Одесский дом клоунов поможет встретиться с новогодним чудом

Дети перестали верить в чудеса и волшебство, они перестали смеяться над шутками, и подаркам не радуются как прежде. Но есть на свете волшебное слово, которое возвращает детям сказку, возвращает чувство юмора и превращает обычную квартиру в сказочный мир.

Уморительные «Носики Барбосики» и смешной волшебник «Уф-Аф» помогут встретиться с Новогодним чудом уже 2 января на новогодне–рождественской сказке, созданной в лучших традициях «ДОМА КЛОУНОВ», — ТаРуТейРа.

Шоу для всей семьи!

Через баловство с помощью волшебных слов торшеры становятся деревьями, шкаф — порталом, одеяла и простыни — парусами корабля, а наволочки — летучими шарами. Мир становится светящимся, люминесцентным, полным метаморфоз.

Театр на ходулях

Люминисцентно—световое шоу

Солнечный зайчик и Мега-шары

Снежное шоу и бумажные сугробы

Конкурсы и игры с залом

Есть несколько ролей для зрителей

Мыльные пузыри и лазерные эффекты

Ожившие игрушки и ростовые куклы

В холле будет хоровод и бесплатная фотосессия

Одним словом, «и смех и снег»!!! И Специальный гость — Дед Мороз!

В сказке задействованы самые смешные клоуны города: актёры театра “Maski”, Корпорация “Orаnge mood”, Шоу- группа ”Samovar”.

Цена билетов от 110 до 250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите с билетами к 12 часам в Дом клоунов.