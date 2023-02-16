В Одессе даст концерт органист из Франции

19 февраля одесситов и гостей города приглашают на концерт “Музыка несокрушимости» французского органиста Бернара Струбера.

Впервые за музыкальный инструмент Бернар сел в 9 лет. И уже в 13 заявил себя как отчаянный рок-гитарист и джазовый пианист. В это же время впервые познакомился с органом: играл во время воскресных богослужений. Такой богатый музыкальный опыт и стал отправной точкой для желания импровизировать. И вот уже в 16 лет он поступил в консерваторию Страсбурга по классу органа, где становится победителем многих музыкальных состязаний. Спустя десять лет создаёт собственную джазовую группу и колесит с ней по всему миру. Но всё-таки сердце его отдано органу. Под его пальцами и ступнями старинный инструмент начинает звучать совсем по-новому: с джазовыми, рОковыми и даже попсовыми нотками. Видеть новую суть органа Бернар Струбер учит и своих студентов в Страсбургской консерватории.

Приходите к 18 часам.

Концерт состоится в соборе св. Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68, Одесса.

Ведущая концерта лектор-музыковед ЭЛЬВИРА ПАЛАМАРЧУК.

Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону +38 063 507 2964.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod