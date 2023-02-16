Учеников 4-х и 9-х классов официально освободили от итоговой госаттестации

Вступил в силу приказ Министерства образования и науки от 11 января 2023 года №19, согласно которому учащиеся 4-х и 9-х классов освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Как говорится в документе, в 2022/2023 году от прохождения государственной итоговой аттестации освобождаются учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования.

В министерстве отметили, что приказ подготовлен с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

6 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8228-1, которым предлагается продлить на 2023 год срок отмены государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов и внешнего независимого оценивания как конкурсного критерия доступа к образовательным услугам.

Такое решение обосновывается продолжением правового режима военного положения. В частности, на 2023 год предлагается предусмотреть поступление в университеты по результатам национального мультипредметного теста, в котором есть два обязательных предмета: украинский язык и математика. Третьим предметом по выбору, по предложению МОН, может быть: история Украины, иностранный язык, физика, химия, биология.

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