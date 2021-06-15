Лучшие языковые курсы Одессы: Мы проводим лето легко и результативно

Летние английские программы на самых лучших языковых курсах Одессы.

Здесь проводят лето легко, непринуждённо, интересно, весело.. И! Самое главное, результативно!

Здесь есть что вам предложить, если:

Ваш ребёнок идёт в школу в этом сентябре. Вам помогут подготовиться к школьному английскому, научат читать первые английские слова и предложения.

Ваш ребёнок с радостью будет проводить научные эксперименты. Ведь здесь есть курс «Юный учёный», где дети узнают много новых полезных слов и поучаствуют в самых настоящих экспериментах на английском. Здесь снимают собственную научную передачу и заполняют свои дневнички экспериментов.

Ваш ребёнок любит проводить время на свежем воздухе. Здесь есть курс «уличный английский». Учимся и говорим по английски в парках, на детских площадках и стадионах.

Ваш ребёнок фанат Гарри Поттера или «Академии Umbrella». Здесь преподаватели подготовили спецкурсы по этим культовым историям.

Выбирайте свой курс и скорее записываетесь, пока лето не закончилось!

По телефону: 063 662 16 04

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