Одесские школьники представят собственное предприятие в Берлине

Социальное школьное предприятие Open Your Mind из Южного Одесской области выиграло поездку в Берлин и возможность представить свою фирму на ежегодной ярмарке социальных школьных предприятий.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook куратор проекта Анна Студникова.

Команда социального школьного предприятия открылась в прошлом году на базе Южной школы №1. Они выиграли поездку в Берлин в проекте Stud Biz.

В рамках проекта школьники создавали шоперы из экологичных материалов, которые могут стать альтернативой вредным пластиковым пакетам. Экосумки подходят для овощей, фруктов и круп.

Отмечается, что в будущем подростки планируют тратить заработанные средства на развитие и дополнительные курсы.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение касается больших пакетов и вступило в силу с 1 февраля 2022 года.

Фото: Анна Студникова/Facebook

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