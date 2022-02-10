Россия в связи с военными учениями перекрывает отдельные участки Чёрного моря

Поскольку отдельные районы Чёрного и Азовского морей перекрываются Российской Федерацией для проведения мероприятий по боевой подготовке, разъяснения относительно движения судов в определённых зонах будут предоставлены в ближайшее время.

Об этом сообщает Администрация морских портов.

«Согласно прибрежных предупреждений, выданных государственным учреждением «Госгидрография» на основании письма Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, с 13.02.2022 по 19.02.2022 включительно с отдельно определёнными координатами районы Чёрного и Азовского морей перекрываются для проведения мероприятий по боевой подготовке – ракетной и артиллерийской стрельбе», – говорится в сообщении.

В частности, указанные районы перекрывают так называемые рекомендованные пути движения судов в морские порты Украины.

Так, движение судов по этим путям к морским портам в Азовском море будет заблокировано на весь период проведения указанных мероприятий. Что касается портов Черноморского бассейна, то движение судов в Чёрном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб, соответственно — с ограничениями по осадке судов.

«На сегодня ограничение движения судов в указанный период обрабатывается специалистами, дополнительные разъяснения будут предоставлены в ближайшее время», – добавили в АМПУ.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Чёрного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений с 13 по 19 февраля этого года.

Как сообщала Одесса News, шесть больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России передислоцирован из Средиземного моря в Чёрное.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod